Подмосковье 16 мая 2023, 16:31 МосОблЕИРЦ напоминает жителям Подмосковья о начале периода приема показаний и возможности выиграть денежный приз МосОблЕИРЦ

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Жители Подмосковья смогут выиграть денежный приз при подаче показаний ЖКУ с помощью голосового помощника. Первый розыгрыш призов состоится уже в июне. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо передать показания через контактный центр МосОблЕИРЦ по телефону: 8 (499) 444-01-00. Не дожидаясь ответа оператора, нужно сказать «Показания», после чего продиктовать номер лицевого счета.

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В розыгрыше тысячи рублей в июне примут участие те, кто в мае вовремя передаст показания через голосового помощника. Победителей определит генератор случайных чисел. Подробнее с правилами акции можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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