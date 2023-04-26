Подмосковье 26 апреля 2023, 17:20 МосОблЕИРЦ уточнил время работы операторов контактного центра МосОблЕИРЦ

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Единый информационный расчетный центр Подмосковья рассказал об оптимальном времени работы горячей линии, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Ежедневно специалисты принимают порядка 10 тысяч звонков от жителей.

Каждый день с 8:00 до 22:00 операторы отвечают на вопросы о начислениях в платежках, рассказывают об акциях и программе «Коммунальный бонус», помогают оформить заявки на поверку или замену приборов учета.

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Наиболее загруженные дни в работе контактного центра наступают в первые дни в период рассылки квитанций и приема показаний — с 1 по 10 и с 15 по 25 числа ежемесячно. В такие периоды оптимальное время для звонков по горячей линии — до 11 часов утра или после 7 часов вечера.

Также для клиентов работает автоматический голосовой помощник с 6:00 до 23:00 без выходных и праздничных дней Передать показания, узнать баланс и получить справочную информацию можно в кратчайшие сроки, не дожидаясь ответа оператора. Телефон контактного центра МосОблЕИРЦ — 8-499-444-01-00.

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