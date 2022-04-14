Мособлдума запретила размещать жилые дома на сельхозземлях

Закон, запрещающий размещать жилые дома на землях сельхозназначения, приняли в Подмосковье. Цель — не допустить того, чтобы участки выбывали из оборота.

Это отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. Закон приняли на 21-м заседании регионального парламента.

Размещение жилых домов на сельхозземлях создает предпосылки к использованию их в целях оказания гостиничных и похожих услуг, особенно в ближнем Подмосковье Сергей Керселян.

По его словам, сейчас 48% территории Подмосковья — земли сельскохозяйственного назначения. В регионе насчитывается свыше 2,5 тысячи фермерских хозяйств.

Ранее стало известно, что инвесторы Подмосковья начали подавать заявки на участие в программе «Земля за 1 рубль».

При соблюдении требований заявитель сможет получить участок буквально через 20 рабочих дней. Льготу ввели по решению губернатора Андрея Воробьева.