Подмосковье 14 марта 2023, 12:43 Мособлдума запланировала продлить налоговые льготы для владельцев электрокаров Unsplash

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Льготы для владельцев электромобилей из Подмосковья могут быть продлены. С такой инициативой выступила Мособлдума.

«Если в 2020 году в регионе было всего 130 электрокаров, то сейчас их почти 1200. Для того чтобы такой транспорт развивался, должны быть созданы определенные преференции», — сказал член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев.

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Депутаты приняли решение разработать законопроект, который продлит льготы по транспортному налогу. Эта мера уже работает в Подмосковье и будет действовать до 2024 года. Парламентарии предложили сохранять преференцию в течение еще трех лет после этого.

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Законопроект планируется вынести на рассмотрении Мособлдумы в весеннюю сессию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.