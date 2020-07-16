Мособлдума: закупку лекарств больным с СМА предложили вывести на федеральный уровень

В Подмосковье проживает 43 ребенка с этим диагнозом. В стране СМА страдают 914 человек, из которых 733 — дети.

На заседании рассмотрели обращение к правительству России и Госдуме. Предлагается передать финансирование медикаментов на федеральный уровень вместо регионального. Так, о важности этого шага сообщил председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Передача полномочий по лекарственному обеспечению пациентов на федеральный уровень будет способствовать реализации гарантированных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь Андрей Голубев.

И он объяснил, что для лечения редкого заболевания применяют жизненно необходимый препарат «Спинраза». Шесть инъекций, которые необходимы на протяжении первого года, стоят около 48 миллионов рублей, а во второй — 24 миллиона.

По словам Голубева, уникальность этого лекарства в том, что оно приостанавливает процессы мышечной дистрофии, стимулируя выработку белка SMN. А это влияет непосредственно на главные звенья патогенеза болезни.