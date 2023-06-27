Подмосковье 27 июня 2023, 16:56 Мособлдума вручила благодарности сотрудникам Центра поддержки семей военнослужащих в Балашихе Алексей Кашпуров

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Специалисты Центра поддержки семей военнослужащих получили благодарности регионального парламента. Организация помогает родственникам участников СВО в разных направлениях.

Центр поддержки семей военнослужащих посетил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. Он по благодарил специалистов за ежедневный труд и вручил награды специалистам.

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«Почти каждую неделю посещаю семьи участников СВО, с продуктовым набором, с подарками ребятишкам. Зачастую, мамам или женам военнослужащих хочется просто выговориться, рассказать о своих тревогах, задать личный вопрос. Понимаю, как вам сложно, но ваша поддержка — очень важна и ценна каждой семье», — сказал он.

Одним из первых мест, где начали оказывать помощь семьям бойцов СВО в Подмосковье, стал центр в Балашихе. Его сотрудники рассказывают родственникам военнослужащих о льготах, заработной плате и отпусках. Об этом рассказала руководитель центра Юля Степанова.

Ранее губернатор Подосковья Андрей Воробьев рассказал о росте обращений в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества». За первые три недели работы он принял 382 человека.

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