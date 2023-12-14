Подмосковье 14 декабря 2023, 12:42 Мособлдума возобновила действие сниженной ставки транспортного налога для автомобилей на газу Unsplash

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Действие сниженной ставки транспортного налога для автомобилей, работающих на газу, возобновили в Подмосковье. Соответствующий закон Мособлдума приняла на 70-м заседании.

Льготу в виде сниженной на 50% ставки будут предоставлять до конца 2025 года. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это может стать стимулом для автолюбителей приобретать автомобили на газу.

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«Это удешевит транспортные перевозки и поможет сэкономить средства — сжиженный газ гораздо дешевле бензина. Автомобили на газе более экологичные, чем на бензине или дизеле», — заключил спикер.

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