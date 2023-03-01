Подмосковье 01 марта 2023, 15:38 Мособлдума внесет предложения о новом принципе начисления пособий по безработице

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Мособлдума предложит ввести новый порядок начисления пособий по безработице. Изменения в законе о занятости обсудили на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В обсуждении участвовали представители аппарата бизнес-омбудсмена, Министерства социального развития, Общественной палаты, профсоюзов, общественников.

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Изменения включают в себя закрепление нового принципа начисления пособия по безработице, разработку индивидуального плана работы службы занятости с каждым безработным, расширение возможностей трудоустройства граждан.

Размер пособия будут рассчитывать исходя из минимального размера зарплаты. В законе будет прописана возможность получения выплаты для тех, кто закрыл ИП или самозанятость, не только в минимальном, но и в максимальном размере.

«Кроме этого, получившим статус безработного и ожидающим работы на учете гражданам разрешаются подработки. Дополняются и критерии для определения подходящей работы: пожеланиями гражданина по сфере деятельности, типу занятости, месту нахождения рабочего места, а также его социальным положением», — уточнил председатель комитета Андрей Голубев.

Также Мособлдума предлагает регистрировать человека в качестве безработного по месту пребывания.

По словам Голубева, изменения в законе будут отражать сегодняшнюю ситуацию на рынке труда в стране. Новый базовый закон поможет ввести эффективные инструменты для решения государственных задач в условиях санкций.

Благодаря изменениям в законе получится контролировать нелегальную занятость.

Подмосковье активно поддерживает специалистов, которые приезжают в регион. Например, медикам выдали уже почти 400 земельных участков в новых поселках для врачей. Их создали по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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