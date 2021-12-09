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    09 декабря 2021, 13:30

    Мособлдума ужесточила наказание за нарушения водителей общественного транспорта

    Екатерина Боснак

    Депутаты Думы Московской области проголосовали за увеличение штрафов для водителей общественного транспорта, которые нарушают правила перевозки пассажиров. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Думы.

    Мособлдума ужесточила наказание за нарушения водителей общественного транспорта

    С инициативой законопроекта выступил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин. Свое предложение он выдвинул для улучшения качества услуг по регулярным перевозкам пассажиров.

    Ответственность водителей решили увеличить за невыдачу пассажирам документа, подтверждающего оплату проезда, и непредоставление пассажиру возможности оплатить проезд без помощи наличных денег.

    Сейчас штраф за такие правонарушения составляет две тысячи рублей, чиновник предложил увеличить эту сумму до пяти тысяч рублей.

    Комитет по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям это решение поддержал и предложил одобрить его в Думе. Депутаты также согласились с инициативой, представленной Аптекиным, и в абсолютном большинстве проголосовали за него, в связи с чем решение было принято.