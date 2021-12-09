Мособлдума ужесточила наказание за нарушения водителей общественного транспорта

Депутаты Думы Московской области проголосовали за увеличение штрафов для водителей общественного транспорта, которые нарушают правила перевозки пассажиров. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Думы.

С инициативой законопроекта выступил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин. Свое предложение он выдвинул для улучшения качества услуг по регулярным перевозкам пассажиров.

Ответственность водителей решили увеличить за невыдачу пассажирам документа, подтверждающего оплату проезда, и непредоставление пассажиру возможности оплатить проезд без помощи наличных денег.

Сейчас штраф за такие правонарушения составляет две тысячи рублей, чиновник предложил увеличить эту сумму до пяти тысяч рублей.

Комитет по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям это решение поддержал и предложил одобрить его в Думе. Депутаты также согласились с инициативой, представленной Аптекиным, и в абсолютном большинстве проголосовали за него, в связи с чем решение было принято.