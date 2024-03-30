Подмосковье 30 марта 2024, 17:24 Мособлдума увеличила размер выплат при оказании экстренной соцпомощи до 3 миллионов рублей

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Мособлдума на 80-м заседании приняла закон об увеличении размера выплат при оказании экстренной социальной помощи. Выплаты получат семьи погибших и пострадавшие в «Крокус Сити Холле». Теперь предельная сумма составляет три миллиона рублей вместо прежних двух миллионов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что ранее было принято решение о выделении выплат в размере трех миллионов рублей семьям погибших при теракте в Красногорске, пострадавшим в стационарах предусмотрены выплаты в размере одного миллиона рублей, а гражданам, получившим амбулаторное лечение, — по 500 тысяч рублей.

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«Мы должны быть рядом и помогать людям», — указал председатель Мособлдумы.

Он подчеркнул важность незамедлительного реагирования депутатов на обращения и запросы граждан по данному вопросу.

Дополнительно было установлено, что дети, потерявшие одного или обоих родителей в результате теракта, будут получать ежемесячные выплаты в размере 17,2 тысячи рублей.

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