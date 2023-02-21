Подмосковье 21 февраля 2023, 10:14 Мособлдума увеличила бюджетный кредит для городских округов Подмосковья в 2023 году

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Очередное заседание Мособлдумы состоялось в Подмосковье. На нем были приняты изменения в закон, согласно которым бюджетный кредит для округов увеличили на шесть миллиардов рублей. При этом процентную ставку снизили до 0,1% годовых. Средствами покроют временные кассовые разрывы.

Кредитные средства возвратят в бюджет в течение года, сообщили в ведомстве. Глава министерства экономики и финансов региона Наталия Масленкина добавила, что в этом году на федеральном уровне был введен единый налоговый платеж, который изменил сроки зачисления средств в бюджеты регионов и муниципалитетов.

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«Произошли определенные изменения в том, как федеральные органы власти планировали внедрять единый налоговый платеж, из-за чего сместились сроки зачисления денежных средств. И в феврале мы опасаемся возможного возникновения кассовых разрывов в бюджетах муниципалитетов», — отметила она.

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