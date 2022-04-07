Мособлдума увеличила бюджет на зарплаты врачам

На 20-м заседании Мособлдумы внесены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Исполняющая обязанности ТФОМС Елена Боброва сообщила о том, что доходы бюджета фонда в 2022 году увеличиваются на 4,8 миллиардов рублей, а расходы — почти на шесть миллиардов.

Из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования дополнительно направлено 628,6 миллионов рублей на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медперсонала, а также 7,7 силлионов рублей на стимулирующие выплаты за первичное выявление онкозаболеваний.

Из бюджета Московской области дополнительно направлено 3,8 миллиардов рублей на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования и 355 миллионов рублей на обеспечение первичной помощи, в том числе пациентам с Covid-19.