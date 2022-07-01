Мособлдума утвердила план работы на третий квартал 2022 года

Московская областная дума утвердила план работы на третий квартал текущего года. Всего в него вошли почти 70 мероприятий. В том числе о льготах на предоставление бесплатных земельных участков, о бесплатной парковке, льготных лекарствах, мерах по поддержке фермеров и другие.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, все мероприятия основывались на обращениях в думу жителей Подмосковья. В целом осенью собираются рассмотреть порядка 30 проектов законов.

Одно из главных направлений — расширение перечня специальностей, работающим по которым могут предоставить в бесплатное пользование земельные участки. Сейчас таких профессий 36, в Мособлдуме хотят добавить еще две.

«Речь идет о реабилитологах. Это связано с тем, что все больше наших жителей проходят медицинскую реабилитацию. Соответственно, мы должны увеличивать количество коек. В 2024 году мы увеличим их в два раза — с 425 до 950. Вместе с этим возникнет необходимость и в укомплектованности кадрами в этой сфере — сейчас она составляет от 63 до 80%», — рассказал Игорь Брынцалов. Он отметил, что обеспечение землей поможет привлечь в Подмосковье специалистов.

Также будет продолжаться работа над законопроектом о регистрации домашних животных, который депутаты уже приняли в первом чтении. Запланировано множество мероприятий: круглые столы, выездные заседания комитетов.

Ранее стало известно, что власти Московской области в рамках программы «Земля врачам» до конца года предоставят медикам тысячу участков. На сегодняшний день наделы получили 395 сотрудников медицинских учреждений.