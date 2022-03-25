Мособлдума утвердила перечень видов деятельности для импортозамещения

Закон, устанавливающий перечень видов деятельности для импортозамещения, утвердила Мособлдума на своем 19-м заседании. Об этом сообщается на сайте подмосковного парламента.

«Мы определили 21 отрасль, которые требуют больше внимания в части стимулирования импортозамещения. Это в первую очередь сельское хозяйство, производство лекарств и медоборудования, пищевая промышленность, производство транспорта», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что организации, чей вид деятельности соответствует перечню, смогут получать разнообразные меры поддержки.

В числе прочего, в перечень вошли выращивание зерновых и масличных культур, производство яиц сельскохозяйственной птицы, выращивание овощей защищенного грунта, производство пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, химических веществ и химических продуктов, электрического оборудования, медицинских инструментов и многое другое.

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