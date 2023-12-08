Подмосковье 08 декабря 2023, 12:53 Мособлдума утвердила перечень социальных и культурных мероприятий на 2024 год Наталья Николаева

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Закон «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» приняли в Мособлдуме. Согласно ему, утверждается перечень мероприятий, которые основаны на наказах от жителей.

«Это конкретная точечная работа — где-то школе необходимо оборудовать компьютерный класс, купить ноутбуки, телевизоры, в больнице докупить медицинское оборудование. Все запросы были получены либо при личных встречах депутатов с жителями, либо в обращениях, поступивших в Думу», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Так, на соцсферу, включая матпомощь семьям участников СВО, предусмотрено десять миллионов рублей, на сферу образования — 16 миллионов, на здравоохранение — более 75 миллионов.

«Работа с наказами будет продолжена, и при необходимости перечень мероприятий будет дополняться», — добавил спикер.

Всего в 2024 году перечень мероприятий включил в себя 337 позиций.

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