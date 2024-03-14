Подмосковье 14 марта 2024, 12:41 Соглашение на строительство новых объектов ЖКХ в Мытищах утвердили в Мособлдуме Медиасток.рф

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Мособлдума утвердила концессионное соглашение, по которому планируется строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Мытищах. Объем инвестиций превысит два миллиарда рублей.

В рамках соглашения планируется строительство водоводов от Акуловского водоканала до водоочистных сооружений вблизи водозаборного узла «Северный» и напорных коллекторов к канализационным очистным сооружениям.

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Кроме того, в Мытищах появятся новые канализационные очистные сооружения вблизи ТЭЦ-27 и канализационная сеть вдоль реки Яузы.

Объем инвестиций на водоснабжение составит 900 миллионов рублей, а на водоотведение — 1,5 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с управдомами модернизацию котельных и теплосетей в Королеве. Президент поручил запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ, и в Подмосковье эту работу также усиливают.

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