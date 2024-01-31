Важное 31 января 2024, 11:54 Мособлдума утвердила Евгения Хромушина на должностях вице-губернатора и министра энергетики Подмосковья РИА «Новости»

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Мособлдума согласовала назначение Евгения Хромушина на позициях министра энергетики и по совместительству вице-губернатора Подмосковья. Его кандидатуру выдвинул глава региона Андрей Воробьев.

«Евгения Акимовича мы хорошо знаем и много лет успешно с ним сотрудничаем. Он зарекомендовал себя профессионалом, готовым брать самые сложные направления», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на внеочередном заседании.

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Назначение связано с тем, что Подмосковье проводит усиление всей отрасли, касающейся энергетики, отопления. По словам Андрея Воробьева, за текущий отопительный сезон — два-три месяца — необходимо полностью выполнить анализ тепловой системы, выявить все риски.

Вопрос сферы энергетики стоит на особом контроле в Подмосковье. Этой зимой мы, как и многие другие регионы, столкнулись с перебоями в предоставлении электроэнергии, отопления. Игорь Брынцалов

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что основаная задача — защитить жителей от таких аварий в дальнейшем.

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