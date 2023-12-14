Подмосковье 14 декабря 2023, 12:25 Мособлдума уточнила порядок получения помощи при социальном контракте Фото: unsplash.com

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Депутаты Мособлдумы приняли закон, где уточнили порядок получения жителями Подмосковья помощи в рамках социального контракта. Теперь региональное правительство будет устанавливать категории семей и одиноких граждан, которые имеют право на льготу.

При этом органы социальной защиты обязали делать перерасчет по соцконтракту на поиск работы и другие мероприятия, направленные на улучшение жизненной ситуации обратившегося, содействовать процедуре банкротства. В случаях повышения прожиточного минимума специалисты должны пересчитать дотации без заявлений получателей. Также им предстоит проверять пользователей поддержки спустя год после завершения действия соцконтракта. Они оценят трудоустройство, открытие дела или ведение личного хозяйства и другое.

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Обязанности получателей льготы пополнились. Теперь при заключении соцконтракта жителю Подмосковья следует проработать не менее года после его завершения. То же самое правило касается бизнеса и ведения хозяйства.

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