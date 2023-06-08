Подмосковье 08 июня 2023, 12:27 Мособлдума установила ежегодную выплату в 7 тысяч рублей для многодетных семей Unsplash

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Многодетные семьи будут получать ежегодные денежные выплаты в размере семи тысяч рублей. Об этом постановила Мособлдума во время 57-го заседания. На материальную помощь смогут рассчитывать родители с доходом ниже прожиточного минимума, в 2023 году этот показатель составляет 17,2 тысячи рублей.

«Выплата будет предоставляться на каждого ребёнка в многодетной семье, в период пока он учится в школе. Эту меру поддержки смогут получить порядка 20 тысяч детей. На эти цели из бюджета Московской области будет выделено 140 миллионов рублей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Спикер подчеркнул, что закон пополнил комплексную систему поддержки многодетных семей в Подмосковье. Власти в активном темпе ищут новые способы для предоставления дополнительной помощи. С начала июня еще порядка 14 тысяч родителей получили возможность получить льготу по транспортному налогу. Кроме того, многодетные семьи региона получают бесплатные земельные участки, компенсации по оплате ЖКХ, путевки в летние лагеря, льготы на социальную газификацию и многое другое.

«Всё это приносит свои результаты. Наши семьи чувствуют себя социально защищенными и количество многодетных ежегодно растет. Если 10 лет назад их было порядка 28 тысяч, то в этом году — уже более 100 тысяч», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что более трех миллионов жителей региона получат социальные льготы.

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