Мособлдума усилит контроль за строительством и ремонтом дорог

Ремонт и строительство дорог станут одними из приоритетных направлений работы Мособлдумы в 2022 году. Цель — усилить контроль в этой отрасли.

Такое поручение депутатам дал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, необходимо сопровождать строительство и ремонт в усиленном режиме.

По просьбам жителей в этом году планируют отремонтировать 1,5 тысячи километров Игорь Брынцалов.

Впереди встречи с представителями администраций городских округов Подмосковья и участниками советов депутатов.

«Особо обратить внимание необходимо на ремонт дорог, а это 12 объектов, где планируют запустить маршрутные автобусы в этом году», — отметил Брынцалов.

Адресная программа ремонта дорог в Подмосковье доступна на сайте областного Минтранса.

Также на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту на 2023 год. Этому вопросу уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.