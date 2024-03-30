Подмосковье 30 марта 2024, 17:59 Мособлдума упростила получение льгот на социальную газификацию для семей погибших участников СВО Телеканал «360»

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Мособлдума в ходе 80-го заседания приняла в третьем чтении закон, который упрощает процедуру получения льготы в рамках социальной газификации для семей погибших участников СВО. О его значимости рассказал Игорь Коханый.

Закон предусматривает возможность членам семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших во время проведения специальной военной операции, получить компенсацию на сумму до 80 тысяч рублей на оплату газового оборудования и работы по газификации дома.

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Председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый пояснил, что ранее для получения льготы требовалось, чтобы участник СВО имел место жительства в доме, который планируется газифицировать, или же был зарегистрирован по месту службы в воинских частях или войсках Росгвардии на территории Подмосковья.

Он подчеркнул, что теперь это условие исключается, что значительно облегчит получение поддержки в виде льготы.

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