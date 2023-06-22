Подмосковье 22 июня 2023, 14:03 Мособлдума упростила получение льгот на подключение газа для некоторых категорий жителей Unsplash

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Московская областная дума приняла закон об упрощении льгот в получении газа для ряда категорий граждан. Об этом депутаты приняли решение на 58-м заседании.

«Таким образом, мы исключаем из закона условие о наличии места жительства в доме, который будет газифицирован. Теперь льготу можно будет оформить, если гражданин и все члены его семьи живут в Московской области в муниципальном или специализированном жилье, а жилой дом является для семьи единственной недвижимостью», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

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На текущий момент в Подмосковье действует льгота на оплату работ по газификации и стоимости оборудования, но на сумму не более 80 тысяч рублей. На меру поддержки могут рассчитывать пенсионеры, труженики тыла, ветераны ВОВ и их семьи, участники боевых действий, многодетные семьи, а также родные и близкие погибших на СВО.

Согласно действующему законодательству, для получения льготы граждане должны являться собственниками и жителями дома, который планируется газифицировать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что в этом году газ проведут в 12 тысячах домов региона.

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