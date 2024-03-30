Подмосковье 30 марта 2024, 16:37 Мособлдума согласовала назначение Болатаевой на должность первого зампреда правительства Подмосковья Пресс-служба Московской областной думы

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Мособлдума в ходе 80-го заседания согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. Ранее она занимала пост министра социального развития.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что у них сложились хорошие отношения с Людмилой Болатаевой. Она доказала свою квалификацию и компетентность на протяжении труда на благо Подмосковья.

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«Только профессиональная командная работа позволит достичь поставленных целей. Желаем Людмиле Сергеевне Болатаевой новых трудовых успехов на благо жителей региона», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Со своей стороны, Людмила Болатаева отметила, что они постоянно сотрудничают с Мособлдумой при принятии и разработке законов, направленных на улучшение качества жизни жителей Московской области. Она добавила, что губернатор Андрей Воробьев ставит перед ними задачу обеспечить повышение уровня жизни жителей региона.

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