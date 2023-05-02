Подмосковье 02 мая 2023, 11:56 Мособлдума разработает план по профилактике курения вейпов среди молодежи

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В Мособлдуме обсудили вопрос об ограничении курения вейпов среди несовершеннолетних. Мероприятие прошло по поручению председателя парламента Игоря Брынцалова.

Председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что 11 апреля этого года был принят федеральный закон об ужесточении правил оборота вейпов. Так, в России ввели запрет на продажу курительных жидкостей несовершеннолетним лицам. Также теперь к вейпам относятся и те устройства, которые используются для получения безникотинового пара. За продажу вейп-продукции несовершеннолетним предусмотрен штраф.

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Кроме того, запрещается демонстрация соответствующей продукции на витринах магазинов и в социальных сетях. Будут также запрещены скидки на продажу вейпов и сопутствующих им товаров.

«Московская областная дума последовательно с 2018 года поддерживает все инициативы федеральных органов власти и инициативы других субъектов по ограничению продажи вейпов и изделий, в которых табачное сырье заменяют волокнами, пропитанными никотином», — подчеркнул Голубев.

В 2022 году было пресечено более 1,3 тысячи административных правонарушений в части употребления несовершеннолетними никотинсодержащей продукции. Об этом сообщила заместитель начальника второго отдела Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Московской области Оксана Чекрыжова.

Главный внештатный детский специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Олеся Волкова отметила, что уровни токсичных веществ в вейпах могут в значительной степени варьироваться и достигать более высокой концентрации, чем в табачном дыме. В 2019 году впервые в России подростку поставили диагноз легочного повреждения на фоне курения электронных сигарет и продуктов вейпинга.

Начальник Управления по делам семьи, детей и демографического развития Министерства социального развития Московской области Наталья Украинцева подчеркнула, что социальная реклама должна находить отзыв у молодежижи, например, по ее мнению, хорошей мерой может стать активное привлечение медийных личностей.

Совместно с профильными министерствами Мособлдума разработает план мероприятий, направленных на недопущение использования детьми вейпов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ в Подмосковье. По словам главы региона, люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные учебные учреждения, где можно не только заниматься, но и проводить время после уроков.

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