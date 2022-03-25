Мособлдума разработает дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях санкций

Меры дополнительной поддержки предпринимательства и экономики в условиях санкций обсудили в Московской областной думе. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Московская область, как и вся страна, столкнулась с новыми условиями, связанными с западными санкциями. Сейчас на федеральном и региональном уровнях принимаются беспрецедентные меры поддержки. Дополнительная поддержка может быть принята и со стороны региона. Наше мероприятие объединило тех, кто столкнулся со сложностями на практике. Представители бизнеса рассказали о своём видении ситуации и предложили различные пути решения проблем», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, главная задача страны в настоящее время — пройти ситуацию с наименьшими потерями, сохранить рабочие места, производство, расширить импортозамещение.

В ходе обсуждения прозвучал ряд предложений, который Мособлдума возьмет в проработку. В первую очередь, речь идет о снижении налоговой нагрузки на бизнес, контроле со стороны государства, упрощении процедур.

«Самое главное — что наши подмосковные предприятия полны решимости, готовы переходить на импортозамещение, налаживать производственные цепочки. Ситуация непростая, но уверен, что совместными усилиями с правительством России, правительством региона мы сможем защитить наши национальные интересы и выстоять в сложных экономических реалиях», — добавил Брынцалов.

Он также рассказал, что в итоговую резолюцию войдут все озвученные предложения. На ее основании парламент вместе с губернатором и правительством Подмосковья продолжат работу над новыми мерами поддержки.