Подмосковье 19 апреля 2023, 14:34 Мособлдума рассмотрит законопроект об освобождении бойцов СВО от транспортного налога Фото с сайта Мособлдумы

Читать 360tv в

Депутаты Московской областной думы рассмотрят законопроект об освобождении мобилизованных или добровольцев, которые сейчас находятся в зоне СВО, от уплаты транспортного налога. Вопрос обсудят во время 53-го заседания парламента.

«К нам обращались семьи с такой проблемой — у родственника, уехавшего защищать свою Родину, есть автомобиль, семья им не пользуется, но при этом на машину все равно нужно платить налог. Но если даже автомобиль используется другими родственниками, льгота по налогу в любом случае станет дополнительной мерой поддержки для семьи», — заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реклама

В случае принятия проекта закона льгота распространится на легковые автомобили с мощностью до 150 лошадиных сил и не более чем на одну машину.

Закон распространится на период с 1 января 2022 года и до конца 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».