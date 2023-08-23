Подмосковье 23 августа 2023, 11:29 Мособлдума рассмотрит закон о льготах по импортозамещению в отрасли птицеводства Unsplash

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Московская областная дума рассмотрит законопроект о расширении перечня видов предпринимательской деятельности, которым оказывается поддержка в рамках импортозамещения. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Перечень импортозамещения планируется дополнить разведением племенной птицы и деятельностью инкубаторов для птицеводства. Это поможет снизить сроки окупаемости проектов и повысить инвестиционную привлекательность Подмосковья.

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«Племенная база птицеводства является значимым направлением импортозамещения, которому требуется уделять особое внимание, поскольку оно напрямую влияет на продовольственную безопасность как области, так и всей страны. Именно поэтому здесь должны быть установлены дополнительные меры государственной поддержки», — отметил Игорь Брынцалов.

Птицеводство в Подмосковье уверенно развивается, получая существенную господдержку как на федеральном, так и на региональном уровне. В частности, предоставляются льготные кредиты, субсидии, промышленная ипотека.

Один из крупных проектов в этой сфере — строящийся в Сергиевом Посаде селекционно-племенной комплекс «Смена». Он позволит получать собственные высокопроизводительные породы птицы и в перспективе полностью обеспечить ими страну. К 2025 году комплекс сможет заместить до 25% импортной племенной продукции.

Осенняя сессия Мособлдумы начнется в сентябре. Тогда и будет рассмотрен законопроект о расширении перечня видов деятельности для оказания господдержки в рамках импортозамещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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