Подмосковье 05 июня 2023, 15:50 Мособлдума рассмотрит вопрос о присвоении Рузе звания «Населенный пункт воинской доблести» Фото с сайта Мособлдумы

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Депутаты Московской областной думы рассмотрят вопрос о присвоении Рузе звания «Населенный пункт воинской доблести». Голосование состоится на очередном заседании 8 июня.

«Это почетное звание присваивается городам, поселкам, селам и деревням, на чьих землях шли сражения во время Великой Отечественной войны. В настоящее время в Подмосковье звания удостоены 33 населенных пункта», — сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

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В первые два дня войны мобилизовали более 700 жителей Рузы. В октябре 1941 года населенный пункт начали штурмовать немцы. Несмотря на двухчасовую борьбу местных жителей, Рузу захватили.

«Уверен, что инициатива найдет поддержку у депутатов Мособлдумы. А жители Рузы будут заслуженно гордиться этим почетным званием», — добавил Брынцалов.

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