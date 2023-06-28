Подмосковье 28 июня 2023, 16:13 Мособлдума рассмотрит программу по повышению рождаемости в Подмосковье

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Московская областная дума рассмотрит программу о повышении рождаемости в регионе. Сейчас Подмосковье по данному показателю занимает второе место в ЦФО.

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел круглый стол на данную тему. По словам главы ведомства Андрея Голубева, в регионе выстроили систему оказания мер поддержки семьям с детьми. На эти цели из бюджета области в 2023 году выделили 27 миллиардов рублей.

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В прошлом году в Подмосковье родилось более 73,2 тысячи детей. Коэффициент рождаемости в регионе на 11,8% выше показателя по ЦФО и на 5,6% выше показателя рождаемости в стране.

В Подмосковье ежегодно растет число многодетных семей. Сейчас их насчитывается 106 тысяч. В них воспитывается 341 тысяча несовершеннолетних.

Первый замминистра соцразвития Московской области Надежда Ускова рассказала, что в регионе многодетным семьям компенсируют половину расходов ЖКУ, выплачивают по 10 тысяч рублей на школьную форму малообеспеченным, предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте и действуют другие меры поддержки.

Для повышения рождаемости в Подмосковье улучшили материально-техническую базу акушерско-гинекологической службы, ее переоснащают, повышают доступность медицинской помощи в женских консультациях, организовывают школы материнства, семьи с бесплодием получают современные репродуктивные технологии, создаются и действуют другие проекты.

В конце совещания Андрей Голубев подчеркнул, что Мособлдума поддерживает проект региональной программы «Повышение рождаемости в Московской области» на 2023–2025 годы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье — лидер по росту населения в стране. За 10 лет число жителей увеличилось на 1,6 миллиона человек.

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