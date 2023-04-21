Подмосковье 21 апреля 2023, 23:48 Мособлдума рассмотрит поправки к закону о сельских старостах https://t.me/MinterMO/206

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Министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева представила проект закона «О внесении изменений в закон Московской области „О старостах сельских населенных пунктов в Московской области“. Она презентовала его во время 53-го заседания Московской областной думы.

Таким образом, депутатам предлагается привести региональный закон в соответствие с федеральным законодательством.

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«Установить возможность выдвижения своей кандидатуры на должность старосты сельского населенного пункта: гражданам РФ, достигшим на день представления сходом граждан 18 лет и имеющим в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта», — уточнили в министерстве.

Также выдвигать свою кандидатуру на должность сельского старосты смогут депутаты представительного органа муниципалитета. Корректировки позволят избирать на такие должность только местных жителей.

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