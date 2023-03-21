Подмосковье 21 марта 2023, 17:28 Мособлдума рассказала о новых поликлиниках в Подмосковье в 2023 году

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов осмотрел новую поликлинику в Реутове на улице Гагарина. Всего в Подмосковье в стадии проектирования и строительства находятся 28 объектов здравоохранения, четыре из которых запустят уже в 2023 году.

Поликлиники, которые ремонтируют и строят в Подмосковье, должны соответствовать единому стандарту: иметь удобную навигацию, оборудование для оказания услуг в электронной форме и комфортные зоны ожидания.

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«Одна уже открылась здесь, в Реутове, ожидаем ввода еще трех поликлиник — в Серпухове, Раменском и Одинцове. На строительство объектов здравоохранения запланировано финансирование в размере порядка 13 миллиардов рублей, из них за счет средств бюджета Московской области — 7,8 миллиарда рублей», — отметил Брынцалов.

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Пристройка к поликлинике в Реутове заработала несколько дней назад. За это время количество посещений в смену увеличилось с 250 до 500. Объект возведен по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В поликлинике заработало высокотехнологичное оборудование и появились новые кабинеты, в том числе зубопротезная лаборатория.

«Сейчас мы на стадии лицензирования данного вида деятельности. И как только все будет готово, мы запустим лабораторию», — пояснила исполняющая обязанности заведующего городской поликлиникой № 1 Ольга Двугрошева.

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