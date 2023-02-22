Подмосковье 22 февраля 2023, 13:29 Мособлдума рассказала о мерах поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО

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День защитника Отечества отметят в России 23 февраля. Для военных в Подмосковье предусмотрены меры поддержки, многие из которых касаются участников СВО и их семей. О них напомнили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в этот праздник чествуют тех, кто защищает национальные интересы и земли родной страны.

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«Сегодня наши доблестные защитники исполняют свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции. На их плечи возложена огромная ответственность. Наша же задача, как органов власти, оказывать им и их семьям всестороннюю помощь», — подчеркнул он.

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Поддержка участников СВО и их семей

Бойцы СВО из Подмосковья получают выплаты и льготы при устройстве детей в сады, бесплатное питание и многое другое. Помощь уже получили восемь тысяч семей. На нее могут расчитывать как мобилизованные и добровольцы, так и кадровые военные.

Семьи бойцов получают устройство детей в сады без очереди, бесплатное питание в школах и вузах, кружки и секции, социальное обслуживание для семей с инвалидами и пенсионерами, направление в пансионаты, содействие в поиске работы, юридическую и психологическую помощь.

Получившие ранения бойцы могут бесплатно пройти реабилитацию в центре «Ясенки», где работает самое высокотехнологичное оборудование.

Поддержка для ветеранов боевых действий

Инвалиды боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане ежемесячно получают выплату 4,5 тысячи рублей. Также ветераны могут рассчитывать на бесплатный проезд в общественном транспорте, оплату 50% от стоимости проезда на катерах.

Среди других мер поддержки — газификация домов, социальное обслуживание одиноко проживающих инвалидам боевых действий и ежемесячная компенсация 50% за услуги ЖКХ для инвалидов первой группы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с семьями бойцов СВО. Он напомнил им о мерах поддержки, которые действуют для них в регионе.

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