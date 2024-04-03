Подмосковье 03 апреля 2024, 14:17 Мособлдума расширит список льготных категорий жителей для подключения газа Unsplash

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Программа социальной газификации активно реализуется в Подмосковье. Мособлдума намерена расширить список граждан, которые смогут претендовать на льготное подключение газа.

Для ряда жителей Московской области предусмотрены льготные условия — оплата газового оборудования до 80 тысяч рублей и проведение работ по газификации дома. В феврале 2023 года Мособлдума приняла закон и расширила список граждан, которые могут рассчитывать на такую меру поддержки. Тогда в перечень добавили ветеранов боевых действий и многодетные семьи.

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«Но время не стоит на месте и жизнь, текущие события диктуют новые условия. Так, в рамках поручения нашего президента мы планируем добавить к перечню еще несколько категорий, в том числе участников СВО и членов их семей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В перечень также войдут инвалиды первой группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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