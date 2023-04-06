Подмосковье 06 апреля 2023, 13:05 Мособлдума расширила список получателей выплат за родственников, погибших в новых регионах РФ

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Депутаты Мособлдумы во время 51-го заседания приняли закон, который расширяет категории получателей выплаты в три миллиона рублей. Теперь на нее смогут претендовать родственники погибших не только в ДНР и ЛНР, но и в Херсонской и Запорожской областях.

Семьи получат деньги, если погибший гражданин замещал государственные, муниципальные должности Московской области, являлся государственным гражданским, муниципальным служащим Подмосковья, занимал должности, которые не относятся к государственной и муниципальной службе, работал в организациях, которые подчиняются органам Подмосковья.

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Деньги могут получить родители, а также мачеха и отчим, если они воспитывали или содержали погибшего не менее пяти лет, вдова или вдовец, не вступившие в повторный брак, несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные и инвалиды. Также дети погибших до 23 лет, если они учатся в вузах, ежегодно будут получать выплаты до окончания обучения.

Деньги предоставят поровну каждому члену семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион постоянно помогает участникам спецоперации и их семьям.

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