Подмосковье 29 июня 2023, 15:00 Мособлдума провела заключительное заседание весенней сессии Фото с сайта Мособлдумы

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Мособлдума завершила весеннюю сессию. Заключительное заседание состоялось 29 июня. На нем приняли закон о поддердке пенсионеров и детей-сирот.

«Всего за полгода было принято более 140 законов. Большая часть из них была основана на обращениях жителей, наказах, по результатам встреч губернатора, членов Правительства, депутатов с жителями региона, предпринимателями, представителями общественных организаций и трудовых коллективов», — сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

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После завершения сессии депутаты продолжат работу. Они проведут встречи с жителями, семьями участников СВО, представителями бизнеса. Также парламентарии будут помогать в проведении сентябрьских выборов.

«Будут ездить на избирательные участки в дни голосований, проверять работу наблюдателей, помогать членам избирательных комиссий с точки зрения организации голосования», — заявил Брынцалов.

Также депутаты продолжат помогать в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.

«За нами остается право проведения внеочередных заседаний. Депутаты всегда держат руку на пульсе», — заключил спикер.

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