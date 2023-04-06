Подмосковье 06 апреля 2023, 13:06 Мособлдума проведет свыше 100 мероприятий во втором квартале 2023 года

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План работа на второй квартал 2023 года утвердили в Мособлдуме. Он включает 114 мероприятий, из которых 43 — разработка законопроектов.

Глава ведомства Игорь Брынцалов рассказал, что ключевым направлением работы останется поддержка участников СВО и их семей.

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«Уже более восемь тысяч семей участников СВО охвачено различными мерами поддержки. Мы вместе с депутатами постоянно общаемся с семьями мобилизованных и добровольцев, выявляем проблемы и необходимые потребности для дальнейшего предоставления им дополнительной помощи. И эта работа будет продолжена», — сказал он.

Также Мособлдума затронет темы развития гериатрической помощи, реабилитации инвалидов, организации помощи пациентам с редкими заболеваниями, профилактики сиротства и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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