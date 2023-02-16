Подмосковье 16 февраля 2023, 12:37 Мособлдума проработает вопрос о выделении земельных участков отличившимся бойцам СВО

Читать 360tv в

Перечень мер поддержки участников СВО и их семей будет расширен в Подмосковье в этом году. Депутаты Мособлдумы начали готовить законодательную базу для выделения бесплатных земельных участков отличившимся бойцам.

Наказ обеспечить землей отличившихся участников СВО дал президент России.

Реклама

«Эту задачу необходимо выполнить в сжатые сроки», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на 46-м заседании регионального парламента 16 февраля.

Реклама

Депутаты подготовят законодательную базу для реализации инициативы в Подмосковье. Также будет продолжена работа по оказанию помощи семьям участников СВО. Меры поддержки необходимо расширять в постоянном режиме, отметили в Мособлдуме.

Игорь Брынцалов добавил, что в 2023 году депутаты продолжат работу по реализации нацпроектов. Это строительство больниц, поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов и объектов культуры. Мособлдума будет вести контроль за возведением и реконструкцией зданий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки мобилизованных жителей и их семей. Он подчеркнул, что любые их вопросы не останутся без внимания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».