04 апреля 2023, 19:18
Мособлдума продлит выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам до 30 июня
Депутаты Московской областной думы рассмотрят законопроект, согласно которому сертификаты на покупку жилья детям-сиротам продолжат выдавать до 30 июня. Инициативу обсудят 6 апреля.
«Сертификаты выдавались до 31 марта текущего года, выдано более 120 документов. Мы же планируем продлить срок выдачи до 30 июня. Это позволит выдать еще 70 таких сертификатов», — заявил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.
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С помощью сертификата его обладатель сможет выбрать понравившуюся жилплощадь и оформить ее в собственность.
В 2022 году жилье получили 947 человек. В этом году его предоставят 766 местным жителям. На эти цели из бюджета выделили 3,4 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что Московская область вошла в топ-3 России по качеству городской среды. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе серьезно относятся к благоустройству и считают его важным фактором развития территорий.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Мособлдума
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