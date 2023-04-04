Подмосковье 04 апреля 2023, 19:18 Мособлдума продлит выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам до 30 июня

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Депутаты Московской областной думы рассмотрят законопроект, согласно которому сертификаты на покупку жилья детям-сиротам продолжат выдавать до 30 июня. Инициативу обсудят 6 апреля.

«Сертификаты выдавались до 31 марта текущего года, выдано более 120 документов. Мы же планируем продлить срок выдачи до 30 июня. Это позволит выдать еще 70 таких сертификатов», — заявил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

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С помощью сертификата его обладатель сможет выбрать понравившуюся жилплощадь и оформить ее в собственность.

В 2022 году жилье получили 947 человек. В этом году его предоставят 766 местным жителям. На эти цели из бюджета выделили 3,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в топ-3 России по качеству городской среды. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе серьезно относятся к благоустройству и считают его важным фактором развития территорий.

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