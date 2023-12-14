Подмосковье 14 декабря 2023, 12:37 Мособлдума продлила льготы по транспортному налогу для участников СВО Unsplash

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Мособлдума приняла закон, по которому действие льготы по транспортному налогу для участников СВО продлевается до конца 2024 года. Это сделали по просьбе семей бойцов.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, льгота освобождает от уплаты налога на легковые машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Такой закон должен был действовать до 2023 года, однако его продлили до конца 2024-го.

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«Депутаты Мособлдумы регулярно встречаются с семьями бойцов, мы с особым вниманием относимся к решению их вопросов и проблем. Семьи участников СВО рассказали о том, что зачастую они не пользуются автомобилем родственника, который был призван защищать родину. По просьбам семей наших героев, мы приняли решение продлить действие льготы», — сказал он.

Брынцалов добавил, что о потребностях семей узнают во время личных встреч. Им оказывают необходимое внимание и поддержку и помогают в решении разных проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Туда могут обратиться военнослужащие и их семьи для решения самых важных вопросов.

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