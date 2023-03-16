Подмосковье 16 марта 2023, 14:04 Мособлдума продлила до 6 месяцев запрет на строительство в местах с найденными останками военных лет

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Закон о продлении срока переноса останков времен Великой Отечественной войны приняли в Мособлдуме. Так, при их нахождении устанавливается запрет на строительные и дорожные работы.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова рассказала, что сроки увеличили в два раза — с трех до шести месяцев. Такое решение приняли из-за сложности работы — из-за климатический условий ее может быть невозможно проводить.

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«Ежегодно в Подмосковье удается находить останки пропавших без вести бойцов, наши поисковики также проводят раскопки в разных субъектах страны. Важно, чтобы в процессе поиска и последующего захоронения не было никаких преград и все необходимые для эксгумации останков процедуры проходили в полном объеме. Сроки теперь для этого вполне достаточные», — отметила она.

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По закону, если собственник земли находит на своем участке останки бойцов, он должен сообщить об этом в местные органы власти в течение трех дней. Если обнаружено воинское захоронение, в региональные ведомства передают запрос на возведение памятника или переносе останков.

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