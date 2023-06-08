Подмосковье 08 июня 2023, 13:08 Мособлдума присвоила Рузе звание населенного пункта воинской доблести

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Мособлдума приняла закон о присвоении Рузе почетного звания населенного пункта воинской доблести. Его присуждают городам, поселкам, селам и деревням, где шли сражения во время Великой Отечественной войны. Сейчас это звание имеют 33 населенных пункта.

В первые дни войны в ряды Красной армии вступили более 700 жителей Рузы. Фашистские войска приблизились к городу в 1941 году, а 25 октября начали штурм. После усердных боев Руза была захвачена. Фашисты использовали ее как место перегруппировки воинских частей. Там были склады боеприпасов, ремонтные мастерские и связь. Партизаны организовали самостоятельную разведку для помощи Красной армии.

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«Защитники города проявили невероятную стойкость и мужество. Красноармейцы в тот день своими телами на два часа затормозили наступление фашистских войск. Память об их подвиге будет жить вечно», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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