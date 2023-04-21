21 апреля 2023, 18:01
Мособлдума присвоила поселку Тучково звание населенного пункта воинской доблести
Подмосковные депутаты присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» поселку Тучково. Решение принято на 53-м заседании Московской областной думы.
Министр территориальной политики Подмосковья Елена Ковалева представила законопроект о присвоении звания, и депутаты приняли его. Ранее комиссия вынесла положительное решение по ходатайству от депутатов Рузы.Отмечается, что жители поселка Тучково проявили героизм и мужество во время Великой Отечественной войны. Воины намертво стояли на подступах к столице.
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Таким же почетным званием был отмечен поселок Шаховская.
Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 апреля. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.
Мособлдума
Шаховская
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