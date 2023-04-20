Подмосковье 20 апреля 2023, 15:54 Мособлдума присвоила поселку Шаховская звание населенного пункта воинской доблести

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Шаховской присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести». С октября 1941 года по январь 1942-го рабочий поселок был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, но его жители продолжали героическое сопротивление.

«В поселке действовал партизанский отряд, члены которого устраивали засады на вражеские обозы, распространяли листовки, вели работу с местными жителями», — сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

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В январе 1942 года враги сожгли 400 домов, среднюю школу и больницу, разрушили льнозавод, мебельную фабрику и железнодорожный вокзал.

Впоследствии поселок смог восстановиться и продолжить свое развитие.

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