Мособлдума приняла законы об исполнении бюджета Подмосковья за 2021 год

Московская областная дума в ходе 27 заседания приняла в целом законы об исполнении бюджета Московской области за 2021 год. Как отметила первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова, в прошлом году после серьезного кризиса, связанного с пандемией коронавируса, происходило постепенное восстановление экономической сферы в регионе.

Доходы бюджеты Московской области за прошлый год составили 730,7 миллиарда рублей. Расходы оказались чуть меньше, 711,8 миллиарда рублей.

Как добавила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Людмила Данилова, доходы ТФОМС составили 162,2 миллиарда рублей. Расходы несколько превысили эту сумму, они были равны 162,5 миллиарда рублей. Здесь главной частью расходов была реализация программы обязательного медицинского страхования.

Председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов добавил, что во время проходивших в ходе принятия этих законов слушаний поступили и некоторые замечания. Их было десять вместе с предложениями, все они были учтены. Уточняется, что замечания носили только рекомендательный характер.

«Замечаний и предложений по проекту закона о бюджете Московской области и о бюджете Территориального Фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год нет», — сказал председатель Контрольно-счетной палаты Московской области Виктор Королихин.