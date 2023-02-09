Подмосковье 09 февраля 2023, 11:56 Мособлдума приняла закон об упрощенном получении социальной помощи для бездомных

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Бездомным станет проще получать помощь в Подмосковье. Депутаты Мособлдумы приняли закон, который освобождает лиц без определенного места жительства от ряда формальностей при устройстве в социальный центр.

Раньше Московский областной центр социальной адаптации оказывал помощь, если был установлен юридический факт о преимущественном проживании бездомного в Подмосковье. Теперь этого не требуется. Принятый депутатами закон позволяет оформиться в центр и получать социальные услуги сразу.

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В центре адаптации люди без определенного места жительства могут находиться до шести месяцев. За это время им восстановят документы, помогут в жизнеустройстве.

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«Также социальные услуги во всех формах становятся бесплатными для инвалидов боевых действий, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ и „Житель осажденного Севастополя“, а также работавших в период Великой Отечественной войны на объектах обороны», — добавила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Благодаря изменениям в законодательстве, бесплатными социальными услугами будет охвачено еще около четырех тысяч человек.

В феврале губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество жителей Подмосковья официально выросло на 1,6 миллиона человек. Данные получены по итогам переписи населения.