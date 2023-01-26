Подмосковье 26 января 2023, 12:28 Мособлдума приняла закон об объединении городских округов Серпухов, Протвино и Пущино Unsplash

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Закон об объединении городских округов Серпухов, Пущино и Протвино в целях развития этих территорий приняли в Мособлдуме 26 января. При этом населенные пункты сохранят статус наукоградов.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко подчеркнул, что объединение несет в себе много плюсов и масштабных изменений при сокращении административных границ.

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«Сложатся благоприятные условия для развития науки и, что немаловажно, коммерциализации результатов научной деятельности. Привлечение дополнительных инвестиций принципиально важно», — сказал Сергей Никитенко.

Жителям округов Пущино и Протвино объяснили, что населенные пункты не потеряют статус наукоградов. Действующее законодательство позволит сохранить его.

«Наша задача — дальнейшее развитие и поддержка науки в Подмосковье. Поэтому все научные проекты, которые реализуются на территории этих городов, продолжат получать поддержку в том же или даже большем объеме», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

После объединения в обновленном муниципальном образовании выберут свой Совет депутатов, куда войдут жители всех трех городов, в том числе представители научной общественности.

Брынцалов отметил, что сейчас главная задача — это объяснить людям, для чего проводится объединение и как оно улучшит жизнь местных. Депутат призвал больше общаться с жителями и подробно отвечать на возникающие у них вопросы.

В конце прошлого года губернатор Андрей Воробьев рассмотрел инициативу жителей об объединении Электрогорска и Павловского Посада. Позже Мособлдума приняла этот закон.