Подмосковье 22 июня 2023, 16:41 Мособлдума приняла закон о выделении земли площадью до 2 гектаров для импортозамещающих производств МИО МО

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Предприниматели Подмосковья, занимающиеся импортозамещающим производством, смогут брать в аренду участки земли менее 2 гектаров. В министерстве имущественных отношений региона заявили, что соответствующий закон приняли на заседании Мособлдумы.

«Сегодня на рассмотрение депутатов Мособлдумы представила проект закона, благодаря которому мы сможем предоставлять нашим предпринимателям в аренду минимальный размер участков из земель сельскохозяйственного назначения под импортозамещающее производство», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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По ее словам, нововведение поможет еще большому количеству предпринимателей открыть свой бизнес в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

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