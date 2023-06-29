Подмосковье 29 июня 2023, 12:13 Мособлдума приняла закон о страховании жизни и здоровья волонтеров

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Депутаты Мособлдумы приняли закон, согласно которому волонтеры смогут страховать свою жизнь за счет региона. Документ рассмотрели на 59-м заседании парламента.

Также активисты смогут возмещать расходы за такую страховку.

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«Размер индивидуальной страховой суммы и возмещения понесенных добровольцем расходов на страхование своих жизни или здоровья будут устанавливаться правительством Московской области», — уточнили в парламенте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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