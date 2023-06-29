29 июня 2023, 12:13
Мособлдума приняла закон о страховании жизни и здоровья волонтеров
Депутаты Мособлдумы приняли закон, согласно которому волонтеры смогут страховать свою жизнь за счет региона. Документ рассмотрели на 59-м заседании парламента.
Также активисты смогут возмещать расходы за такую страховку.
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«Размер индивидуальной страховой суммы и возмещения понесенных добровольцем расходов на страхование своих жизни или здоровья будут устанавливаться правительством Московской области», — уточнили в парламенте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Мособлдума
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