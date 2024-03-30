Подмосковье 30 марта 2024, 18:01 Мособлдума приняла закон о поддержке среднего профессионального образования Пресс-служба Московской областной думы

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Мособлдума в ходе 80-го заседания приняла закон, направленный на поддержку среднего профессионального образования в Московской области. Он предусматривает предоставление инвестиционного налогового вычета организациям, которые передают бесплатно имущество учреждениям, реализующим программы среднего профессионального образования.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что такая налоговая льгота поможет промышленным предприятиям активнее сотрудничать с колледжами.

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«Предприятия смогут безвозмездно передавать оборудование, на котором студенты будут обучаться, и при этом уменьшить налоговые платежи», — отметил Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов добавил, что это позволит создать необходимую базу для обучения студентов в образовательных учреждениях и обеспечит предприятия квалифицированными кадрами.

Налоговый вычет будет предоставляться учебным заведениям, которые готовят слесарей, токарей, операторов станков, машинистов и другие востребованные специальности.

Инвестиционный налоговый вычет будет осуществляться налоговыми организациями по налогу на прибыль.

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