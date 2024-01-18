Подмосковье 18 января 2024, 12:26 Мособлдума приняла закон о ежемесячных выплатах на аренду жилья для учителей Unsplash

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Мособлдума в ходе приняла закон о предоставлении ежемесячных выплат в размере 20 тысяч рублей на аренду жилья учителям. Соответствующие изменения внесли в закон «Об образовании». Заявление можно будет подать на региональном портале госуслуг.

«С февраля учителя Подмосковья смогут подать заявление на получение ежемесячно 20 тысяч рублей на аренду жилья. На эти цели в 2024 году предусмотрено порядка двух миллиардов рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Аналогичная мера поддержки также действует для медиков. Это позволяет привлечь специалистов в регион.

Спикер напомнил и о других льготных программах: «Социальная ипотека», выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство и за высокие результаты на ЕГЭ.

«Поэтому важно вводить и новые меры поддержки. Когда выпускники педагогических вузов видят, что регион всесторонне поддерживает учителей, это стимулирует их выбрать карьеру в образовании в Подмосковье», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года подмосковные учителя будут получать дополнительно 20 тысяч рублей на аренду жилья.

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